Peloteros de MLB considerarán utilizar mascaras durante temporada 2020

ESTADOS UNIDOS – A dos semanas del esperado inicio de la corta temporada de la MLB 2020, la cual contará con 60 partidos, algunos jugadores han desertado a participar por su propia salud, pero la mayoría sigue firme en seguir adelante, pero siguiendo los protocolos necesarios de sanidad, por lo que han pensado muy seriamente en utilizar mascaras de protección durante los partidos.

El pelotero Aledmys Díaz, de los Astros de Houston, indicó que tendrá como objetivo principal prevalecer la salud de él y de su familia, por lo que aseguró que hará un gran esfuerzo por poder utilizar protección en cada juego de la campaña.

"Voy a intentarlo. Creo que tenemos que ser inteligentes al respecto. Siento que si me siento cómodo usando una máscara jugando en el campo, voy a usarla", aseguró.

Robinson Chirinos, quien es catchet de los Rangers de Texas, declaró que él será de los jugadores que más se va a exponer a tener contacto físico con los peloteros rivales, ya que el margen de distancia entre él y el bateador es muy corta, por lo que también tienen considerará portar una máscara de seguridad.

"Estoy tratando de ver si puedo hacerlo en el juego porque estoy cerca de los muchachos que golpean, cerca del árbitro y será un desafío para nosotros en esa área mantener la distancia o no hablar entre el uno al otro- Soy el tipo que hace preguntas a los árbitros durante el juego, los bateadores siempre me saludan; yo les saludo de vuelta. Así que eso es algo que necesito descubrir: cómo voy a lidiar con esto", aseguró.

Pero como en todo tipo de temas siempre habrá personas que opinen lo contraria y así fue en el caso de Hunter Pence, de los Gigantes de San Francisco, quien dijo que utilizar mascaras de protección podría perjudicar al pelotero en el campo, por lo que no lo ve tan necesario utilizar durante las horas de juego, pero aclaró que fuera del estadio si utilizará protección.

"Cuando estoy jugando y golpeando o haciendo ejercicio, no voy a usar una máscara, solo porque necesites oxígeno. Y es muy, muy difícil. Llevaré la máscara tan a menudo como pueda, donde sea que esté cuando no esté jugando. Voy tan extremo como puedo porque me doy cuenta de que la oportunidad de tenerla depende de que todos hagamos las cosas bien, y quiero ser un mensaje de lo que creo que es correcto ", argumentó.