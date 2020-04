Peleador de la UFC fingió estar lesionado para evitar decir que tenía coronavirus

Aun cuando el Covid-19 ya había congelado la actividad deportiva en todo el mundo, la UFC marchaba contra corriente y se rehusaba a parar, no sólo como empresa, sino desde sus partículas.

El peleador Lyman Good reveló que contrajo el coronavirus antes de que se cancelara la función de UFC 249, pero prefirió ocultarlo y cancelar su participación argumentando que se encontraba lastimado.

"Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por Covid-19", confesó a la cadena ESPN.

Good, de 34 años, estaba programado para enfrentar a Belal Muhammad en el peso welter, pero su estado de salud condicionó su voluntad y optó por no arriesgar a su entorno.

Tan pronto me enteré, se lo hice saber a todos. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen, y alguien más enferme; me sentiría responsable", expuso.