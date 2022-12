Pelé: "Un país que no puedo olvidar por el cariño y por cómo me trataron es México"

BRASIL.-Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quedó enamorado de México y por cómo los mexicanos lo trataron.

En una entrevista para con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el astro brasileño dijo que únicamente le faltó visitar la luna.

De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo, 'solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México", reveló.