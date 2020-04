Pedro Antonio Domínguez, de Azteca Deportes, nuevo caso de coronavirus en comentarista

Pedro Antonio Domínguez, colaborador de Azteca Deportes y ADN 40, confirmó vía redes sociales que dio positivo al coronavirus, por lo que hizo una invitación a sus seguidores a seguir las medidas de seguridad dictadas por las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad.

"Amigos tuiteros, hoy me informaron que di positivo al COVID-19. Lo escribo solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y, si se puede, no salgan de sus casas", manifestó el comentarista.

Amigos tuiteros hoy me informaron que di positivo al Covid19.



Lo publico solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y si se pueden NO SALGAN DE SUS CASAS. — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) April 7, 2020

Además de él, Carlos Hernández, corresponsal de Azteca Deportes desde Madrid, también se ha contagiado con el virus.

Actualmente, en México hay 2 mil 785 personas con coronavirus.