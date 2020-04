Pável Pardo mencionó que rechazó puesto directivo en la Selección Mexicana

El ex futbolista Pável Pardo reveló que le ofrecieron un puesto directico en la Selección Mexicana anteriormente, pero que lo rechazó.

"Cuando tuve las ofertas estaba viviendo en Miami. Era una posición familiar donde era distinto, hoy he regresado a vivir a Guadalajara. Las situaciones cambian. Obviamente uno sueña con ese puesto, que es ser directo deportivo o entrenador", platicó durante una entrevista con Fox Sports.

Pardo, quien vistió la verde en 145 ocasiones, continuó diciendo que no ha vuelto a recibir ofertas para unirse a los puestos directivos del ‘Tri’.

"Hoy por hoy no he recibido ofertas, me he dedicado a esta parte de representación de jugadores", concluyó.

El volante de contención se retiró en 2013, tras 20 años en activo en equipos como el Atlas, Tecos, América en México, Stuttgart de Alemania y el Chicago Fire de Estados Unidos.