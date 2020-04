Paulo Dybala habría dado positivo a coronavirus de nuevo

ITALIA.-El futbolista argentino Paulo Dybala habría dado por segunda vez positivo al coronavirus, según reportan varios medios.

En el programa deportivo ‘El Chiringuito’ el conductor Josep Pedrerol fue el encargado de dar la noticia sobre el argentino.

"Un futbolista que juega en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Y ese futbolista está en la Juventus: es [Paulo] Dybala. En mes y medio, que se dictó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro test. En las últimas horas se le ha hecho el último y ha vuelto a dar positivo", aseguró Pedrerol.

Por otro lado, un mes después de haber sido diagnosticada con coronavirus , Oriana Sabatini finalmente dio negativo en el último test que le realizaron.

La noticia la dio el periodista Guido Záffora en Intrusos , quien habló con la cantante en las últimas horas.

Oriana y su novio, Paulo Dybala , fueron testeados en Italia luego de que ambos tuvieran síntomas leves relacionados al Covid-19 .

"Yo tenía síntomas: tos, me dolían mucho el cuerpo y la cabeza, tenía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada. Noté que mi respiración había cambiado mucho, y no precisamente para bien", aseguró la cantante en su momento.