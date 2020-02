Paulinho Bóia aclaró que no quiso engañar al Cruz Azul

MÉXICO - Tras la cancelación de la transferencia del brasileño Paulinho Bóia al Cruz Azul debido a una lesión que presentó en los exámenes médicos, el jugador aseguró que no quiso engañar al club mexicano.

A Bóia de 22 años le habían detectaron una fisura en el cartílago de grado III-IV en la rotula de la rodilla izquierda, aún así el jugador expresó que se sentía bien y que no mostraba ninguna incomodidad en su rodilla.

“Quería llegar y mostrar mi fútbol, obviamente no queríamos engañar a Cruz Azul ni a nadie. Pero hasta hoy no siento nada. Cuando me fui a dormir y me dijeron que podría tener un problema en la rodilla, pensé que era la rodilla derecha, pero en realidad era la rodilla izquierda. Entiendo su posición (Cruz Azul), iban a pagar dinero y tuve que mostrar lo mejor de mí. Nunca juzgaré al club, a los gerentes, pero estaba triste”, declaró.