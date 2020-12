Pau Gasol quiere volver a la NBA y jugar con su hermano en los Lakers

El regreso de Pau Gasol a la NBA va en serio pues el español busca una oportunidad de sentirse útil en el mejor basquetbol del mundo.

El español no juega desde marzo de 2019, aunque nunca se retiró de manera oficial, y en entrevista para ESPN dejó abierta la posibildidad de volver.

Quiero tener la oportunidad de contribuir, de sentirme necesario. No sólo para estar allí. Eso no es lo que soy. Quiero disfrutarlo y los jugadores generalmente disfrutan jugando", declaró.

Su mayor ilusión sería regresar a los Lakers de Los Ángeles, equipo donde ya fue campeón en 2009 y 2010 y donde tendría la posibilidad de jugar junto a su hermano Marc.

"Hay significado e historia ahí. No voy a mentir, sería muy especial. Ahora que mi hermano está allí, sería aún más especial. Pero ahora no estoy en condiciones de ser muy exigente. No tengo 10 ofertas sobre la mesa".