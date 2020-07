Patrick Mahomes, nuevo accionista de los Reales de Kansas City

Días después de recibir el contrato más lucrativo en la NFL, Patrick Mahomes se convertido en el nuevo accionista de la franquicia de los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas.

La organización confirmó la noticia a través de un comunicado y le dio la bienvenida al QB de los Jefes de Kansas City como nuevo accionista.

“Me siento honrado de ser copropietario de los Royals. Me encanta esta ciudad (Kansas City) y la gente de esta gran ciudad. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces en esta comunidad, que es algo que me entusiasma hacer”, son las palabras de Mahomes en la publicación.

El vigente campeón del Super Bowl con su equipo viene de firmar un contrato por 10 años y 503 millones de dólares.