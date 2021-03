Pascal Nadaud, de Exatlón, relata su dura infancia; fue víctima de abuso sexual

MÉXICO-. El miembro de Exatlón México, Pascal Nadaud, dio unas declaraciones muy fuertes en una entrevista con Ventaneando, ya que reveló que fue víctima de abusos sexuales en su niñez y que intentó quitarse la vida.

Luego de ser eliminado el pasado domingo de la competencia, el atleta de 30 años confesó que sufrió de abusos sexuales en su infancia, por lo que recuerda esa etapa de su vida como “oscura y triste”, quien también fue testigo de la separación de sus padres.

"Las redes de mi vida son que mis papás no estuvieron conmigo, quizá no me quisieron, sufrí abuso sexual, me intenté suicidar. Eso va a estar toda mi vida aquí, pero depende de mí qué tanto quiero que me afecté"

“Mi niñez la recuerdo muy oscura, muy triste. Terminé creciendo en Francia, vivíamos en un pueblito y cuando se separaron mis papás regresamos. Yo me quedé con mis abuelos en Manzanillo, mi abuela estaba con un italiano que al final era alcohólico”, recordó Nadaud.

.@PascalNadaud abre su corazón en exclusiva y revela la pesadilla que vivió, pues sufrió abuso sexual durante cuatro años. #Ventaneando ��



Pascal aceptó que tardó muchos años en confesar la situación, y es que al principio no le creían, y para él, fue muy triste romperle a su hermana la imagen del abuelo perfecto, quien dijo sentrise "estúpido".

“Fue de 6 a 10 años, todo el tiempo que viví con ellos. La pasaba muy mal la neta. La pasaba muy mal, porque mis abuelos, ni siquiera era mi abuelo, no lo puedo describir, no es un dolor físico. Es un dolor que te comprime, te sofoca, te abruma. Es difícil expresar un dolor de este tipo"

“Mi mamá me dejó con un depredador que me hizo mier… Me duele pensar que, si tengo un hijo, yo jamás quisiera que pasara por lo que yo viví”, culpó a su madre por haberlo abandonado e irse de fiesta.

El jugador de rugby aclaró que no ha podido hacer un cierre de todo lo que le pasó y que un objetivo de él a corto plazo es ir a esa casa de Manzanillo donde ocurrió todo, quien cerró su entrevista diciendo que su mamá está internada en un hospital psiquiátrico.