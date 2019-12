Parka Jr., a defender legado de su padre sobre el ring

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año de haber debutado como Karis la Momia Jr., el heredero de la Parka mutará sobre el cuadrilátero para ser la nueva huesuda, personaje al que respeta y confía mantener en lo más alto de la lucha libre profesional.

Ha sido un 2019 plagado de contrastes para el joven gladiador, ya que si bien está satisfecho con el camino recorrido como Karis, el accidente que alejó a su padre de las arenas no ha sido sencillo de enfrentar.

Sin descartar el regreso a los encordados de su padre, sabe que mientras tanto,las miradas estarán sobre su trabajo y espera en no defraudar la confianza que Triple A le da.

“Él se está recuperando cada vez más y tarde o temprano lo van ver de vuelta. Ha sido un año muy positivo para mi y hay que cerrarlo de esa forma y pensando hacia adelante”, advirtió.

El reto no es sencillo y aunque ha empezado a curtirse con su nuevo equipo en funciones al interior del país, en el 2020 será su lanzamiento oficial.

Quiero demostrarle a mi padre que todo lo que me ha enseñado y aconsejado lo voy a poner arriba del cuadrilátero, para cuando regrese y le cuenten se sienta muy orgulloso”.

Se trata de un personaje entrañable al que aprendió a amar y respetar desde pequeño. “Significa todo porque es algo a lo que mi papá le ha dado su vida y dedicación. Sé que las comparaciones vienen y van, pero como él me decía, mientras ames y respetes lo que haces no te afectan”.

Uno de los consejos que no olvida de su padre es poner su esencia al momento de luchar, para no parecerse a nadie. “La gente que me ha visto dice que verme sobre el ring es como ver a mi papá. Así que conforme el público vaya reaccionando definiremos un estilo nuestro al luchar”.