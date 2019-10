¿Pareja tóxica? Tras dos cancelaciones de boda, Alan Pulido regresó con su novia

GUADALAJARA, Jalisco.- Fuera de las canchas, Alan Pulido ha sido noticia en la prensa rosa por su intermitente relación con Ileana Salas, quien ha sido su pareja sentimental desde que el futbolista formaba parte del Olympiacos de Grecia.

Luego de varias rupturas, una reciente, e incluso dos cancelaciones de boda, este par decidió darse otra oportunidad y han confirmado que retomaron su noviazgo por medio de redes sociales.

En la cuenta de Instagram del delantero de Chivas, se le observa acompañado de su familia, así como de Ileana, dejando ver que se dio la reconciliación, pues la joven oriunda de Monterrey había dejado Guadalajara a principios de año debido a la separación, pero para las Fiestas Patrias ya estaba de vuelta en la Perla Tapatía.

También se les vio juntos en el video que provocó la sanción al rojiblanco Alexis Vega, donde aparece bebiendo alcohol en una fiesta, y Pulido aparecía en el mismo, aunque más relajado, acompañado de su ex prometida.

Al final, ayer la modelo confirmó su regreso en sus historias de Instagram, a pesar de que en su momento, en entrevista con TVNotas, admitió que el jugador le fue infiel y por ese motivo rompieron su compromiso.

“Hubo una infidelidad de su parte, no quiero entrar en detalles, aunque lo confirmé. Toda la relación tuvo problemas en ese aspecto, y cuando supe que me engañó ya no lo pude dejar pasar", argumentó.

“Me ha dicho que si podemos volver a estar juntos, pero la verdad es que hay cosas que ya no puedes olvidar, por más amor que tengas. Desafortunadamente falló, y es algo que no puedo pasar por alto”, aseguró en aquel entonces Salas.