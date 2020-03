Pareja de Daniel Rugani reveló embarazo y contagio por coronavirus

ITALIA – El jugador italiano, Daniele Rugani, de la Juventus, y su pareja, Michela Persico, parecen estar viviendo uno de los momentos más duros de sus vidas, debido a que ambos dieron positivo por coronavirus a principios de marzo, Michela reveló también que cuenta con cuatro meses de embarazo y teme por la vida de su criatura.

Hasta el momento la pareja se encuentra en cuarentena y no presentan ningún malestar que ponga en riesgo su salud, pero lo que les preocupa es que la enfermedad pueda afectar a su bebé, ambos tenían previsto revelar la noticia de ser padres antes de recibir la noticia de que ambos habían portado el virus.

"Todavía no puedo hablar de eso. Pero en este momento tengo que entender lo que sucederá. Espero que el virus no afecte mi embarazo. Los médicos me aseguraron que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar: tengo un miedo infinito”, señaló.