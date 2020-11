¡Para la historia! Rafael Nadal consigue su victoria número mil

EUROPA – Si hablas de los mejores tenistas de las últimas dos décadas, siempre tendrás que mencionar al español Rafael Nadal, pues este gran referente en la disciplina ha mostrado ser lo que muchos colegas de él han querido aspirar, la cima del ranking de la ATP, y es una inspiración en vida lo que ha cosechado en su carrera y ahora ha conseguido otra proeza más en su historial, su victoria número 1000.

Actualmente Nadal se encuentra posicionado como el número 2 del ranking mundial, por debajo del serbio Novak Djokovic, pero este miércoles pudo conquistar uno de sus triunfos más simbólicos de su carrera, pues derrotó a su compatriota Feliciano López en el Master 1000 de París por marcador de 4-6, 7-6 y 6-4.

Nadal se impresionó y se sintió realizado de poder conseguir este logro tan significativo tanto en lo deportivo como en lo personal, pues pese a que en sus últimos años ha estado lidiando con problemas físicos ante las lesiones no ha bajado la guardia ni ha dejado que sus dolencias lo limiten en las competencias.

"Estoy orgulloso de un montón de cosas, pero he hecho frente a varios desafíos en mi carrera en términos de lesiones. Siempre he tenido la pasión por continuar y la humildad cuando las cosas no fueron de la manera que esperaba. Es un gran logro para mí", declaró.