Para 'Memo' Ochoa, México está lejos de las potencias futbolísticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Guillermo Ochoa, los seguidores mexicanos exigen al ‘Tricolor’ más de lo que los jugadores pueden aportar, pues se les ve como una potencia futbolística, cuando realmente están lejos de serlo.

"No es fácil estar en la Selección Mexicana. Sabemos de la exigencia, de lo que representa para un país tan futbolero como es México, y que a veces a nivel mundial no queremos darnos cuenta que todavía nos falta mucho para estar cerca de las potencias, y a veces nos exigen de una manera que a otra selecciones no", expresó ‘Paco Memo’.

En entrevista para Fox Sports, el portero manifestó que acude con alegría a cada convocatoria, pues se siente orgulloso de representar a México y estará disponible todo el tiempo, siempre y cuando su salud lo permita.

“Cuando quieres tanto algo, cuando te apasionas por algo, luchas por estar ahí y no quitas el dedo del renglón. Selección Mexicana me ha dado mucho como jugador y uno trata de entregarle el máximo, a pesar de los momentos complicados, pero siempre sobreponiéndose”, mencionó.

Ochoa destacó que se ve como titular en Qatar 2022 en lo que sería su quinto mundial, empatando el récord del también guardameta mexicano, Antonio ‘Tota’ Carbajal.

"La mente está en el quinto Mundial. Me ilusiona estar en Catar. Volverlo a intentar. Me siento con mucho deseo, entero físicamente, creo que todavía puedo dar mucho en Selección Mexicana y vamos paso a paso", reconoció el ex americanista.