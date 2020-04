Para La Volpe, ‘Sinha’ es un jugador más completo que Cuauhtémoc Blanco

Para Ricardo La Volpe, el toque, desequilibrio y visión en el terreno de juego de Sinha fueron las habilidades que hicieron lo eligiera por encima de Cuauhtémoc Blanco en su once ideal de la historia del futbol azteca.

Aunque el actual directivo de Toluca no restó méritos al ídolo americanista, tampoco lo considera mejor futbolista que el brasileño naturalizado mexicano.

Lo de Cuauhtémoc no digo que no sea un creativo, un genio, un gran jugador, pero no lo voy a comparar con Sinha. Que Sinha no haya jugado en el América o en Chivas para que todos lo consideren que por el fanatismo y por mayor cantidad de simpatizantes, bueno, pero si no lo vieron en Toluca, lo que era Sinha y lo que le vi en la Selección. Era un jugador completo, desequilibrante, jugador con pase de gol. Para mí el más completo”, explicó a diario Récord.