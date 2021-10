Palou prefiere hablar del juego y no tanto de sus responsabilidades

El Director Deportivo, Juan Ignacio Palou, no quiso hablar a fondo durante la conferencia de prensa sobre su responsabilidad en el peor momento en la historia de Xolos, y se enfocó en responder preguntas sobre la derrota ante Cruz Azul.

“Este es un equipo de futbol donde cada uno de nosotros, todos los integrantes del Club Tijuana, tiene una responsabilidad, por supuesto que asumo la mía, la situación no es la que se merece la afición, no es la que nosotros esperábamos, ¿no? Pero lo cierto es que estamos ahí, y esto nada más lo sacamos con trabajo, disciplina y realmente me gustaría hablar única y exclusivamente del partido, cosas que me competen como entrenador interinio”, mencionó.

Tengo la confianza, la seguridad, de que el equipo va a retomar el camino, y que vamos a encontrar resultados positivos”, agregó.

Dijo que todavía no hay nada definido con respecto a nombrar a un nuevo estratega o seguir con técnico interino por lo que resta del partido.