¡Pagano vs. Chessman! Triplemanía XVIII da a conocer su espectacular cartelera

MÉXICO – La Lucha Libre de México, unas de las más autenticas a nivel mundial, no ha descansado bajo sus fundamentos de mantener con vida en medio de la Pandemia del Covid-19, por lo que la empresa Triple AAA, una de las más influyentes dentro del deporte, celebrará el tradicional y explosivo evento de Triplemanía en su edición XVIII el próximo 12 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Este magno espectáculo dentro de las cuatro esquinas actuará bajo las normas sanitarias impuestas por las autoridades de la Ciudad de México, quienes prohibieron la asistencia masiva de personas ante cualquier tipo de eventos, por lo que este show se realizará sin que haya público presente en las butacas.

El director general de la empresa, Dorian Roldan Peña, especificó bajo que normas es como actuarán para ofrecer este enorme festín de mega peleas, donde implementarán una mejor seguridad por el bien de los trabajadores involucrados y los luchadores que formarán parte de la cartelera.

“De manera responsable y siguiendo indicaciones de las autoridades locales y organismos internacionales, tomamos la decisión de organizar Triplemanía XXVIII a puerta cerrada, en un hecho que será histórico y que conlleva un gran esfuerzo deportivo, técnico y económico para tener presente a la lucha libre mexicana en los momentos complicados que vive el mundo”. La afición nos podrá acompañar desde sus hogares, a través de las plataformas digitales de AAA, porque no habrá posibilidad de entrar a la Arena Ciudad de México, pues creemos que es momento de la salud y no arriesgarnos, por lo que gracias al esfuerzo de los patrocinadores y medios aliados haremos esta Triplemanía lo más espectacular posible”, agregó.

Está cartelera cerrará esta emblemática noche con una pelea que ha generado un sinfín de emociones, los guerreros Chessman y Pagano han fabricado una rivalidad histórica, y por fin podrán encargarse de cobrarse sus venganzas mutuas en el espectáculo estelar, donde apostarán la cabellera para demostrar quién es el luchador del momento.

Otro combate que levantará a los aficionados desde los sillones de su vivienda es el pleito entre nacionalidades, el mexicano Ladero Kid buscará arrebatarle el Megacampeonato de Peso Completo AAA al canadiense Kenny Omega, este un duelo que estaba programado desde meses atrás, pero la pandemia del Covid-19 impidió que se diera.

Se avecinará una enorme guerra entre este choque de tercias, pues el grupo de los Pyscho Circus, conformado por Psycho Clown, Murder Clown y Monsther Clown, se meterán a un terreno desconocido de legendarios cuando se midan ante los Ingobernables, conformado por (Blue Demon Jr., Hijo de L. A. Park, y L. A. Park.

OTROS DUELOS:

- Copa Triplemania Femenil – Participantes: Faby Apache, Lady Maravilla, Chik Tormenta, Lady Shani, La Hiedra y Hades.

- Pentagon Jr. y Fenix vs. Texano Jr. y Rey Escorpión vs. Octagón Jr. y Myzteziz Jr.

- Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Máximo vs. Tito Santana, Carta Brava Jr. y Mocho Cota.