Padre de Carlos Tévez de nuevo internado por Covid-19, su estado de salud es grave

ARGENTINA – Segundo Tévez, padre del líder y máximo idolatrado por la afición del Boca Juniors, Carlos Tévez, está en una de sus peores etapas de su vida ya que no ha podido librar el Covid-19, pues su parte médico actualizado indicó que su estado de salud es muy delicado tras haber sufrido en una recaída, y actualmente hospitalizado en Buenos Aires.

La temporada de la pandemia del Coronavirus ha sido un lapso demasiado tormentoso para la familia Tévez, pues en finales de junio Segundo contrajo la infección por primera vez, lo que causó que estuviera casi un mes y medio internado en una clínica, y cuando ya parecía haberse retirado el sufrimiento al recuperarse, de nueva cuenta volvió a parecer de la enfermedad.

"No es fácil hablar de esto en televisión, nadie sabe el momento que estoy pasando en lo familiar, nada que ver a cuando estoy dentro de la cancha, pero es lo único que me hace feliz en este momento porque mi viejo no está bien”, dijo Teves.