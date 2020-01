Pacquiao cumple 25 años como boxeador

ESTADOS UNIDOS – Un día como hoy, pero hace 25 años, el filipino Manny Pacquiao, una de las figuras más icónicas del mundo del boxeo, hizo su debut como pugilistas profesional y en la actualidad a sus 40 años de edad, sigue siendo uno de los boxeadores más sólidos de la división welter.

El “Pac-Man” es reconocido por ser el único peleador en la historia de este deporte en conquistar campeonatos mundiales en ocho divisiones, además es el único que ha conseguido títulos en cuatro décadas diferentes.

En su cuenta de Twitter escribió una dedicatoria respecto a su trayectoria deportiva, agrediendo a sus seres más allegados y a toda la afición que siempre lo ha apoyado durante todos estos años.

“No estaría donde estoy hoy si no fuera por mi familia, que siempre estuvo a mi lado durante los altibajos; también a mis entrenadores y equipo, que trabajaron incansablemente para llevarnos a donde necesitábamos estar, a mis compatriotas, que me alentaron y me permitieron el privilegio de representar a nuestro querido país, Filipinas; y a todos mis fanáticos de todo el mundo, que continuamente me animaron y me apoyaron”, señaló.

Actualmente Pacquiao es monarca del súper campeonato welter de la AMB y cuenta con un record de 67 victorias, 39 ganadas por la vía del cloroformo, siete derrotas y dos empates.



Información por ESPN