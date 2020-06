"Paco" Palencia llegará a Sinaloa este jueves para cerrar trato con Mazatlán FC

MÉXICO - Nuevas noticias sobre el Mazatlán FC, el nuevo equipo que debutará en la Liga MX en el torneo de Apertura 2020, Francisco “Paco” Palencia llegará este jueves a Mazatlán, Sinaloa, para firmar el contrato que lo nombrará como director técnico y así su nombre se plasmaría en la aún muy corta historia del club al ser el primer dirigente.

El nombre de Monarcas y la sede de Morelia quedaron eliminado, después de que la institución anunciara del nuevo nombramiento y lugar de donde habitará a partir de la siguiente temporada, y otro cambio que se manifestó fue el de entrenador, ya que no se pudo llegar a un acuerdo para que Pablo Guede siguiera siendo el comandante.

El vuelo de Palencia está programado para llegar a las 15:30 horas (local), pero no tendrá un gran recibimiento, debido a la pandemia del coronavirus, por lo que su llegada será muy reservada y además la prensa no podrá acercarse para que Palencia rinda declaraciones, solamente podrán presenciar a distancia.

Nomás basta una firma para que se haga oficial el nombramiento de Palencia como el nuevo dirigente del club y de inmediato se dispondrá a trabajar con la plantilla, ya que está previsto que los entrenamientos den su inicio para el próximo 15 de junio. Dentro de las modificaciones de la institución también destacan las salidas de José Joaquín Martínez y Gabriel Achilier.

La pandemia del coronavirus también ha golpeado fuerte a la economía, por lo que muchos clubes sufrieron fuertes pérdidas monetarias, debido a que no generaban ingresos por el parón de los deportes en México, por lo que al momento de intentar renovar el contrato de Guede, no se le ofreció una gran suma de dinero, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo con él.



Información por Medio Tiempo.