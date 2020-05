Paco Jémez quería incorporar a Diego Lainez al Rayo Vallecano

ESPAÑA – Su nacionalidad no ha segado sus ojos para que no voltee a ver otros talentos de diferentes países del mundo, pues el director técnico español, Paco Jémez, del Rayo Vallecano, se ha cautivado por el estilo de juego del fútbol mexicano y por sus jugadores y ese amor le nació cuando llegó a México a dirigir al Cruz Azul de la Liga MX en la Clausura 2016 y finalizó un año después su contrato.

Durante su tiempo por la liga mexicana llegó a conocer y admirar las habilidades del mexicano Diego Lainez, cuando jugaba con las Águilas del América, por lo que uno de sus objetivos principales era pedir prestados sus servicios al Real Betis de España, quien no le ha dado minutos suficientes para ir puliendo su fútbol y es algo que buscaría implementar Jémez.

"Nosotros le pedimos al Betis que nos lo prestara, cosa que al final no pudo ser, pero sin ir más lejos yo quería que viniera el Rayo Vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y no se pudo”, declaró.