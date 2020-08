Pacheco asegura que creación de vacuna contra Covid-19 será determinante para celebrar JJ.OO.

MÉXICO - El clavadista Rommel Pacheco confía en que los avances en la medicina y la creación de una vacuna efectiva para el Covid-19 serán clave para tener mayor certeza de si se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Cambió todo el proceso selectivo, aún no esta conformada la selección, las series mundiales se cancelaron, creo que la vacuna va a hacer la diferencia entre si se realizan o no, porque por ahora no tenemos ni el calendario, sólo sabemos que los Olímpicos serán en julio", detalló.

Desde su casa en Yucatán, el saltarín sigue practicando con la asistencia de un entrenador personal, esperando que anuncien las nuevas fechas del clasificatorio a Tokio.