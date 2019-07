PSG habría ofrecido en dos ocasiones a Neymar al Real Madrid

MADRID, España.- Según información de Diario Marca, Nasser Al Khelaïfi, presidente del París Saint Germain, ofrecieron a Neymar “hasta en dos ocasiones” al Real Madrid.

De igual forma, señalaron que de momento, los merengues no contemplan al ex jugador del Barcelona, pues no lo consideran su prioridad.

El ofrecimiento de los franceses se debería a que no quieren que el brasileño regrese con los blaugranas, debido a la tensa relación que hay entre ambos clubes, a diferencia de con los blancos.

Recordar que según declaraciones del presidente del Barca, Josep María Bartomeu, Neymar desea abandonar a los parisinos, pero que el mismo club se lo impide.

"Sabemos que Neymar Junior quiere salir del PSG, pero también sabemos que el PSG no le quiere dejar salir, con lo cual no hay caso Neymar. Es decir, que no hay nada", señaló.