Otro torneo, otro fracaso para Xolos

Por séptimo torneo consecutivo han quedado fuera de la liguilla o repechaje, los rojinegros son el único equipo de la Liga MX que no logró ubicarse dentro de los primeros doce desde el Apertura 2020 cuando se expandió la fase final por motivo de los estragos económicos de la pandemia.

Su Clausura 2023 terminó con un 5-2 en contra en su visita ante el Puebla para ubicarse con 16 puntos en 17 partidos. Quedaba una posibilidad de meterse a la siguiente fase si se daba una combinación de resultados, pero el más importante era su victoria.

Su semestre estuvo enmarcado con la venta del central Víctor ‘Toro’ Guzmán a Monterrey y el despido del entrenador Ricardo Valiño en la Fecha 5.

En la zaga no hubo más refuerzos y en el banquillo Miguel ‘Piojo’ Herrera regresó para su segunda etapa y tuvo números de una victoria, dos empates y seis derrotas.

Herrera apuntó fuerte contra los jugadores luego de la goleada ante La Franja y habló de una reestructuración.

“Me he encontrado con un equipo sin ambición, sin deseo”, comentó el estratega en conferencia de prensa. “Vamos replantear todo, cambiar todo y armar otro equipo, uno que tenga mucho más deseo, más voluntad”, continuó.

Jorge(alberto Hank, Propietario) Toño (Núñez, Director Deportivo) están conscientes que es un equipo que…no es que no tenga calidad, tiene calidad pero no deseo, un equipo sin deseo es uno que no muestra lo que uno quiere dentro de la cancha”, remarcó Herrera.