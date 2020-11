¡Otro fuera! Liga de Balompié Mexicano anuncia salida del Acapulco FC

MÉXICO – Ante todas las desgracias que ha pasado sin haber finalizado la primera temporada de la recién inaugurada Liga de Balompié Mexicano se han mostrado indicios de que estaría en un proceso de desarticulación, sin embargo, el presidente, Carlos Salcido, ha reafirmado su postura de que la liga sigue firme y fuerte, pero este martes otra vez la LBM volvió a ser el estelar del escándalo, pues en la rueda de prensa anunció la salida de otro club, Acapulco FC.

Todo el embrollo que se genera dentro de esta polémica competencia se centra en las faltas de pago de algunos conjuntos, y el Acapulco FC es uno de ellos, quien han irrespetado los reglamentos que ha impuesto la organización, por lo que esta ya no quiso crear más pleitos con el equipo y solamente accedió a desligarlo del torneo.

"Actualmente somos 15 equipos que forman la Liga de Balompié Mexicano, el cual ahora va cambiar porque a partir de este momento el club de Acapulco está fuera de la Liga de Balompié Mexicano. Hemos hablado con ellos, no voy a entrar en detalles pero es un equipo que no cumple o no cumplió con requisitos formales", declaró Salcido.