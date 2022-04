Oswaldo Sánchez explota contra seleccionados mexicanos: "Están más preocupados por el cortecito y tatuajes"

CIUDAD DE MÉXICO-. Oswaldo Sánchez, quien por años fue el portero titular de Selección Mexicana y ahora es comentarista de TUDN, lanzó fuertes críticas contra los futbolistas actuales del 'Tri', por enfocarse en temas fuera de las canchas.

En entrevista con Antonio de Valdés, ahora colegas en TUDN, 'San Oswaldo' explotó contra la mentalidad de los futbolistas mexicanos, sobre todo porque no son capaces de seguir los respectivos procesos después de ganar torneos en categorías inferiores.

"Yo sí creo en los procesos y me da mucha tristeza que seamos campeones del mundo sub 17 y campeones olímpicos y que no podamos consolidar algo grande en selección mayor"

"¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los futbolistas de hoy en día? Y lo digo con todo respeto; están más preocupados por el cortecito, que los tatuajes, que el carrote, que las viejotas", cuestionó Oswaldo Sánchez.

Oswaldo Sánchez y su trayectoria con Selección Mexicana

Como seleccionado mexicano, el ex arquero tapatío, quien pasó por las inferiores del 'Tri', disputó decenas de torneos, como Copa Oro, Mundiales de Futbol, Copa Confederaciones, Copa América, entre otros certámenes.