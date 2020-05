Oswaldo Alanís opina que la MLS es de mayor ‘intensidad y profesionalismo’ que la Liga MX.

El mexicano Oswaldo Alanís, quien actualmente juega con el San José Earthquakes de la Major League Soccer, asegura que en algunos aspectos, la liga estadounidense es mejor que la Liga MX.

En intensidad y en profesionalismo, por lo menos en el equipo que he estado, la forma de trabajar y la mentalidad, yo creo que en eso sí es impresionante, aunque no tienen la calidad técnica que hay en México. En organización la MLS es espectacular, la infraestructura, todo lo tecnológico", reconoció el ex jugador de Chivas.