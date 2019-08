Oswaldo Alanís cree injusto decir que los árbitros han favorecido a Chivas

Guadalajara.- El defensa Oswaldo Alanís, defensa de Chivas de Guadalajara, calificó este jueves de "injustas" las críticas hacia el equipo en relación a los penaltis a favor en los partidos recientes y aseguró que el plantel está "tranquilo" y enfocado en mantener un buen nivel.



No es justo decir que el arbitraje nos está ayudando y es por lo que nos salen los resultados.

Independientemente de los penales se gana con un marcador amplio; pueden hablar, pero estamos tranquilos de que seguimos sumando y eso nos da confianza", dijo el jugador en conferencia de prensa.



Chivas ha sido señalado por la supuesta ayuda que ha recibido de los árbitros en el torneo Apertura 2019, debido a que cuatro de los seis goles del equipo en la liga han sido en cobro de penaltis.



Alanis señaló que aunque las críticas son "molestas" el plantel prefiere "concentrarse en lo positivo" y afianzar la confianza en el terreno de juego.



"Nosotros seguimos avanzando", recalcó el defensa, autor de dos de los goles del equipo en el torneo.

El exjugador del Getafe y Real Oviedo español aseguró que pese a los torneos en los que los resultados no le han favorecido, Chivas es un equipo "grande" que merece estar en los primeros lugares del torneo y tener la posibilidad de disputar el campeonato.



"No hay mucho que debatir de si es grande o no; estamos recuperando el tema de confianza, los resultados y de estar donde merece estar Chivas. No ha habido buenos torneos y que hay cosas que se dejaron de hacer pero todos sabemos el equipo grande que es Chivas y todo lo que se puede lograr haciendo bien las cosas".



Luego de varias campañas con malos resultados, el conjunto rojiblanco es sexto de la clasificación al sumar siete puntos de 12 posibles con dos partidos ganados, un empate y una derrota.

El próximo sábado Chivas se medirá con el León.



"Va a ser complicado con un rival que ha hecho bien las cosas, bien armado; tiene buen técnico y buenos jugadores y aparte estarán en casa", señaló Alanís.