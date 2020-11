Oscar Valdez fue desafiado por Shakur Stevenson para pelear en diciembre

ESTADOS UNIDOS – El exmonarca pluma de la OMB, Shakur Stevenson, es el estereotipo perfecto de lo que es ser un verdadero boxeador, y es que lo que caracteriza a un real contendiente es ir evolucionando en su carrera con retos cada vez mayores y el estadounidense no le dio muchas vueltas al asunto y quiere poner en su camino una desafía de alta envergadura, por lo que públicamente invitó al mexicano Oscar Valdez a subir al ring para rescatar la cartelera del 12 de diciembre, donde azteca retaría a su compatriota, el monarca superpluma del CMB, Miguel “Alacrán” Berchelt, pero la pelea se cayó debido a que este se contagió de Covid-19.

Pese a que el pleito entre Berchelt y Valdez atrayente para la fanaticada mexicana, no hay que descartar que Stevenson se ha ganado con creces ser reconocido como uno de los contendientes que se perfila entrar dentro de la lista Libra x Libra pese a su corta carrera, sin embargo, el no busca peleas a modo para cosechar triunfos asegurados, por lo que le pidió a sus manejadores que preguntarán a Bob Arum, promotor de Top Rank, que posibilidades hay de que pueda medirse ante Valdez en diciembre.

"No estoy diciendo que tenga miedo ni nada, pero no creo que le guste mi estilo, creo que mi estilo es demasiado para él. Siento que ahora mismo es la oportunidad perfecta para pelear con él. Valdez ha estado en pleno campo de entrenamiento preparándose para Berchelt, pero no creo que deba esperar", dijo Stevenson.