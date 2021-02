Óscar Valdez celebra en Nogales su nuevo campeonato mundial

Nogales.- El pueblo nogalense recibió con júbilo el regreso del campeón mundial Óscar Valdez Fierro, quien realizó el tradicional recorrido de triunfadores en la Bombera repartiendo autógrafos y saludos a su gente.



Cientos de personas entre menores, jóvenes y adultos de todas las edades salieron para dar la bienvenida al boxeador que apenas el pasado sábado se coronó con un nocaut fulminante ante Miguel Berchelt.



En su llegada al palacio municipal y estación del Cuerpo de Bomberos manifestó su agradecimiento con los habitantes de Nogales y aseguró que continuará dando su mejor esfuerzo para traer alegrías a su pueblo.



Muchas gracias a mi gente que me ha apoyado, voy a seguir trabajando duro para seguir trayendo triunfos para Nogales, es un honor estar aquí y mi deseo es inspirar a los jóvenes, como mis ídolos lo hicieron para mí”, dijo.



Valdez Fierro trascendió por su contundente victoria, pero también por la imagen donde aparece hincado frente al contrincante derrotado para darle palabras de aliento.



“No es nada personal, no le deseo nada mal, el 'Alacrán' Berchelt es mi amigo y me asusté mucho cuando lo vi tirado, la verdad que por estar festejando no supe que seguía tirado hasta momentos después.



“No me dejaron acercarme hasta que despertó, yo le deseo pronta recuperación y también que pronto regrese bien, porque estoy seguro que podrá volver a ser campeón mundial” comentó.



En el trayecto de casi tres horas en una unidad del Cuerpo de Bomberos, Óscar Valdez estuvo firmando autógrafos en prendas de vestir, gorras, guantes de box, tenis y cualquier cosa que le aventaban las personas durante el recorrido.



Las terrazas de los domicilios, en los estacionamientos de comercios, en los puentes y banquetas había gente y automovilistas aplaudiendo el paso del ídolo nogalense y otros lo acompañaron durante todo el recorrido.