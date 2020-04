Óscar Jiménez y Mariana Echeverría anuncian la llegada de su primer hijo

MÉXICO - La construcción de su familia pinta de maravilla para el portero de las Águilas del América, Óscar Jiménez y su esposa Mariana Echeverría, quienes anunciaron la próxima llegada del nuevo integrante de la familia, su primer hijo.

Mariana dio en el punto exacto para darle una sorpresa muy especial a su esposo Oscar, a quien le dio la noticia acompañada de un pañalero temático de fútbol con colores de las Águilas y tenía un escrito que decía: “Vas a ser papá”.

Por medio de la cuenta de Instagram de Mariana, la pareja quiso compartir la gran noticia que los embarga de felicidad y de inmediato se hicieron llegar los mensajes de felicitación y de buenos deseos para Echeverría y Jiménez.

“Ya vengo en camino!!!! Sé que tú y mi papi deseaban mi llegada con todo su corazón Y sé que soy el resultado de ese amor tan grande que ustedes se tienen. Me siento muy feliz de saber que pronto en unos mesesitos más, si Dios quiere, podré sentir por primera vez sus abrazos rodeando mi cuerpecito, no tengan miedo de agarrar aunque esté pequeñito, Dios les dará sabiduría para cuidarme.Quiero que sepan que ansío mucho el poder conocerlos , Háblenme porque yo puedo escucharlos y siento su amor a través de la voz. Cuida mucho a mi mami, apapáchala mucho porque sé que se pondrá muy sensible, tenle paciencia porque tal vez haya ocasiones en que se ponga de mal humor, conforme vaya yo creciendo vas a tener que ayudarla mas porque yo no la voy dejar moverse mucho.Aún no esta definido mi sexo, todavía soy muy pequeño, así que sólo llámame “mi bebé”. Les dejo este mensajito para que sepan que ya estoy presente y que si Dios quiere nos abrazaremos pronto. Los amo : Su bebé”, publicó.