¡Orioles igualan marca! De más HR´s permitidos en una temporada

BALTIMORE, EU.- Durante un tiempo, no ha habido dudas de que los Orioles de Baltimore establecerían un nada honroso récord para la mayor cantidad de jonrones permitidos en una temporada.

Era solo una cuestión de dónde y cuándo.

Y eso ocurrió la madrugada del jueves cuando Austin Meadows de Tampa Bay envió una unidad sobre el marcador de campo derecho en Camden Yards. Mucho más tarde, los Rays terminaron una victoria por 5-2 con retraso de lluvia que terminó poco antes de la 1 a.m.del viernes.

Cerca de 200 fanáticos quedaron para la salida final.

Meadows alcanzó el récord de jonrón número 259 de Baltimore este año: los Orioles de último lugar comenzaron el día empatados con los Rojos de Cincinnati 2016 para el total más alto en la historia de las grandes ligas.

Prados conectados en el tercero. Un par de entradas después de eso, Willy Adames agregó el No. 260.

"Tengo un récord roto en lo que respecta a los jonrones que hemos renunciado", dijo el manager de los Orioles de primer año Brandon Hyde.

"No sé qué decir, excepto que tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros lanzadores".

"Y para poder competir en esta división y en las grandes ligas, debes poder mantener el balón en el estadio y hemos tenido dificultades para hacerlo este año", dijo.

Los Orioles todavía tienen 34 juegos restantes, también.

Los equipos estaban empatados en 2 cuando un aguacero envió el juego a un retraso por lluvia en la quinta entrada.

Cuando el juego se reanudó después de 2 horas y 16 minutos, Adames tuvo un sencillo de dos carreras contra Miguel Castro (1-2) en el sexto.

Oliver Drake (2-1) obtuvo la victoria al lanzar 12/3 entradas sin puntaje con un hit y dos ponches. Emilio Pagan recogió su 14to salvamento en 21 oportunidades con un noveno sin goles.

Los Orioles tomaron una ventaja de 2-0 con un doble de Trey Mancini que condujo a Hanser Alberto en el primero. Mancini también anotó en un error de tiro de Adames desde el campocorto. Eso puso fin a una racha de 17 entradas y dos tercios sin anotaciones por el zurdo de Tampa Bay Ryan Yarbrough.

Meadows conectó un jonrón en una curva con el abridor de los Orioles Asher Wojciechowski que puso el 2-1 Adames lo ató con otro jonrón de Wojciechowski.

Adames ha golpeado 13 de sus 16 jonrones en el camino.

"Hablamos de Willy golpeando en el camino, y parece que le gusta aquí", dijo el gerente de los Rays, Kevin Cash. "Tenemos seis juegos de pelota más en el camino (en este viaje). Esperemos que pueda calentarse y mantenerse caliente por nosotros ”.

La producción de Adames ayudó a compensar un par de errores. Durante el largo descanso, recibió un mensaje en las redes sociales "donde alguien dijo:" Hey, a este juego solo le han faltado cinco minutos y ya tienes dos errores "", dijo.

"En el retraso de la lluvia, lo leí y me reí", dijo. “Eso me motiva. Pero esa no es la mejor manera de comenzar un juego ".