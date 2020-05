Oribe Peralta revela que tras Londres 2012 pudo emigrar a España

Oribe Peralta fue uno de los artífices de la medalla de oro de México en los Juegos Olímpicos de 2012, y fue después de competir que le llegaron varias ofertas para jugar en el futbol español, oportunidades que no pudo aprovechar por motivos ajenos a él.

Tuve oportunidades después de los Olímpicos y no quedó en mí. De que hubo opciones, hubo opciones. Era en España. Ya no le doy muchas vueltas. No se dio por circunstancias ajenas a mí. Yo di todo”, manifestó el ‘Cepillo’ a ESPN.