Omar Quintero, coach de Selección Mexicana de Baloncesto, se disculpa por fracaso en Copa Mundial FIBA

MANILA, Filipinas-. Omar Quintero, el entrenador que llevó a la Selección Mexicana de Baloncesto a la Copa Mundial FIBA 2023, se disculpó con la afición por el fracaso en el torneo, tras no ganar ni un solo partido.

Los ‘12 Guerreros’, quienes formaron parte del Grupo D, tuvieron una participación de pesadilla al perder y por bastantes puntos ante Montenegro, Lituania y Egipto, por lo que el coach sonorense no dejó pasar la oportunidad de disculparse.

"Nos falta energía, no puede ser lo que nos pasó hoy, hay falta de orgullo, de corazón, los fans que se levantan a las 2 de la mañana no se merecen esto" A nombre del cuerpo técnico y del staff les pedimos una disculpa porque este no es el equipo de México que jugó en el clasificatorio.