Omar Bravo consideraría regresar a la actividad profesional

GUADALAJARA, Jalisco.- A pesar de que Omar Bravo anunció su retiro como futbolista profesional en noviembre pasado, no descartó retornar a las canchas luego de que jugó dos partidos amistosos con Leones Negros por la conmemoración de su 45 aniversario.

Indicó que el equipo de la Liga de Ascenso lo invitó a participar para el próximo Apertura 2019, pero que para tomar una decisión, se preparará físicamente.

“Me hicieron la invitación de volver a jugar, soy muy respetuoso de los tiempos, hay que estar bien físicamente, voy a ver. Cuando entro un rato me quedan ganas de jugar, me voy a preparar para decidir si regreso o no del retiro, aún quedan algunas semanas”, manifestó el máximo goleador de Chivas.

A pesar de que nunca sufrió una lesión de consideración, el ex futbolista de 39 años reiteró la necesidad de poner su cuerpo a tono para poder competir al máximo nivel, además de que aun tiene pendientes sus estudios como director técnico.

“La edad es de respetarse, el padre tiempo no perdona, hay que preparase muy bien, no lo podría descargar, pero primero equipo sacar mi título profesional. Nunca tuve lesiones de consideración, fue una carrera limpia sólo con lesiones musculares y esguinces, pero hay que ser muy prudentes”, expresó Bravo.

Viajará con el equipo universitario para enfrentar un amistoso en Estados Unidos, para anunciar su determinación posteriormente.