Olympique de Marsella se lleva la victoria tras golear 4-1 a Stade de Reims

Marsella comenzó con una victoria en casa por 4-1 frente a Reims durante su primer partido de la Ligue 1, el cual tuvo lugar este domingo en el Orange Velodrome. Tras el resultado obtenido, el equipo marsellés es tercero con tres puntos y Stade de Reims decimonoveno sin puntos en el casillero tras el encuentro.

El encuentro arrancó de manera favorable para Olympique de Marsella, que dio el pistoletazo de salida en el Orange Velodrome con un tanto en su propio arco de Wout Faes en el minuto 13. Anotó de nuevo el equipo local, que se distanció gracias a un gol de Nuno Tavares al borde del final, en el 45. Tras esto, el primer tiempo finalizó con un resultado de 2-0.

En el segundo periodo llegó el gol para el once marsellés, que se distanció en el marcador a través de un tanto de Luis Suárez a los 75 minutos. No obstante, el once de Reims recortó diferencias estableciendo el 3-1 gracias al gol de Folarin Balogun a los 84 minutos. Pero posteriormente Olympique de Marsella aumentó el marcador con un nuevo gol de Luis Suárez, que lograba así un doblete poco antes del final, concretamente en el 90, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador de 4-1 en el luminoso.

En el capítulo de los cambios, los jugadores de Marsella que entraron al partido fueron Jordan Veretout, Luis Suárez, Dimitri Payet, Cedric Bakambu y Sead Kolasinac en sustitución de Cengiz Under, Arek Milik, Gerson, Matteo Guendouzi y Jonathan Clauss, mientras que los cambios de Reims fueron Kamory Doumbia, Folarin Balogun, Alexis Flips y Martin Adeline, que entraron para reemplazar a Arber Zeneli, El Bilal Toure, Andrew Gravilon y Marshall Munetsi.

En el partido el árbitro amonestó con una tarjeta amarilla solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Samuel Gigot.

En la segunda jornada Olympique de Marsella jugará contra Brest fuera de casa y Stade de Reims disputará su partido contra Clermont Foot en casa.