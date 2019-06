¡Olvido Belga! Ochoa ya fue reemplazado por el Standard

LIEJA, Bélgica.- Más tardó despedirse Guillermo Ochoa del Standard de Lieja, que el Standard en encontrarle sustituto.

El serbio Vanja Milinkovic-Savic fue presentado como nuevo portero del ex equipo del mexicano.

Savic, de 22 años, es un nómada de Europa, ya que ha estado en varios países como Italia, Serbia, Polonia y Alemania. En su último equipo, el Torino, apenas jugó cuatro partidos en todo el año futbolístico.

Ochoa dejó al equipo belga cuando no le ofrecieron un aumento de sueldo, además de que el mundialista quiere al fin brincar a un club de calidad en Europa, aunque hasta el momento, los sueños de Ochoa están paralizados ya que no hay una oferta formal, su promotor Jorge Berlanga, se ha encarado de ofrecerlo por distintos equipos de España, siendo el Betis de Sevilla quien ha mostrado mayor interés, aunque no hay pláticas formales.