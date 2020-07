Óliver Pérez lloró al festejar su récord en Grandes Ligas

CLEVELAND, OHIO. Cuando el mexicano Oliver Pérez hizo su debut en las Grandes Ligas a los 20 años el 16 de junio del 2002, jamás pudo imaginarse que iba a seguir en la lomita, vistiendo un uniforme de ligamayorista, en el 2020. Y ahora, gracias a esa larga carrera ha puesto su nombre en los libros de records.



Después de hacer su primera presentación como relevista el domingo, el lanzador zurdo de los Indios oficialmente comenzó su décimo octava temporada en las Grandes Ligas, imponiendo así una nueva marca para peloteros nacidos en México.



Yo pienso que si tú le preguntas eso a cualquier jugador mayor, ‘¿pensaste que ibas a jugar tanto tiempo?’ No hay manera”, bromeó Pérez. “Cuando cancelaron la temporada en el Spring Training, no me sentí muy bien porque de verdad estaba bien cerca de hacer el equipo, faltaban nada más como 10 días para arrancar. Pero viendo las cosas ahora, faltaba mucho para la temporada”.