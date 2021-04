Óliver Pérez es puesto en asignación por los Indios de Cleveland

Cleveland, Ohio.- El mexicano Óliver Pérez tendrá que buscar acomodo en otro equipo para continuar su larga trayectoria en Grandes Ligas.

El lanzador sinaloense fue puesto en asignación por los Indios de Cleveland, por lo que podrá ser tomado por otra organización o será liberado por el equipo en el que jugó las últimas cuatro temporadas.

El movimiento fue anunciado por los Indios para abrirle espacio en el roster a otro relevista, Nick Wittgren, quien se encontraba en la lista de paternidad.

Estaba teniendo problemas para saber cuándo usarlo. Mayormente estaba lanzando en los juegos abiertos. Ése no es su puesto. Es un especialista ante zurdos. Le dije anoche que no había podido descifrarlo aún. Cuando ves los próximos equipos, Chicago, Kansas City, no vemos oportunidades para él”, declaró el mánager Terry Francona.