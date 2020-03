Nunca vi una mujer así: Raúl Jiménez y su pesadilla con un extintor

CIUDAD DE MÉXICO.- A 2020, Raúl Alonso Jiménez se ha colocado como el goleador mexicano más efectivo del momento, su aporte ha ayudado a que el modesto Wolverhampton Wanderers figure entre los primeros lugares de la Premier League de Inglaterra, e incluso hacer que el club dispute competiciones europeas como la Europa League.

Sin embargo, para llegar a donde hoy está, Raúl tuvo que superar no solo retos dentro del futbol y las canchas, también tuvo que librar acusaciones que jamás se llegaron a comprobar y rumores que atentaron contra su entonces, por el años de 2012, naciente carrera que iba en considerable ascenso.

Era el 18 de noviembre de 2012, tres meses y siete días después de que Jiménez se consagrara con el "Tri" Olímpico al colgarse el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres venciendo 2-1 a Brasil en la final, cuando Dulce María García Lazcano acusó al canterano del América de supuestamente haberla golpeado.

Para que el caso no fuera simplemente desechado, Dulce aportó como pruebas algunas fotos, conversaciones y audios con Raúl Jiménez, además fue invitada a diferentes programas para que diera su versión de los hechos.

Con un collarín, hematomas, entre otras señas que indicarían violencia, la joven se presentó en dichos escenarios y expuso que Raúl le provocó lesiones en la cabeza, luxación en un dedo y moretones en el brazo izquierdo, así como golpes en el pie izquierdo, a raíz de haber terminado su supuesto noviazgo.

Todo sucedía a un día de que el América de Raúl Jiménez, durante su primer torneo como titular, enfrentara a Morelia en semifinales de la Liga MX. Raúl jugó con vendaje aquella ocasión.

“Yo me fui a estacionar cerca de la casa, lo invité a mi casa para terminar con él y agarró el extintor y me empezó a golpear la cabeza”, relató la joven al programa de Maxine Woodside.

Además, Dulce agregó que después de la supuesta agresión, Raúl huyó de dos policías que lo persiguieron.

Raúl acepta que la conoce y da su versión

Siguiendo con las investigaciones, ya el 16 de enero de 2013, Raúl Jiménez declaró al ser requerido por la Agencia Investigadora COY-5 del Ministerio Público en el Distrito Federal que conocía a Dulce apenas desde mediados de 2012, que se trataba de una gran fan suya, incluso cuando viajó a Londres para los Juegos Olímpicos lo sorprendió al verla en tierras inglesas, pero en especial cuando obtuvo su celular sin saber cómo.

La conozco desde abril o mayo del 2012, en una concentración de América en un hotel, me llamo para desearme suerte. Un mes después recibí otra llamada suya a mi celular, no sé cómo obtuvo mi número.

El entonces delantero azulcrema añadió que siempre que la veía le pedía fotos, pero luego el atacante le pidió que lo dejara de hacer.

De las cuatro o cinco veces que la vi, casi siempre me pedía que nos tomáramos fotos y la penúltima vez que la vi, le dije que ya no quería fotografiarme con ella".

También agregó que solían hablar por celular y en las conversaciones, ella le decía "mi amor", él le respondía igual por el hecho de que ella le daba buen trato o en tono de "broma".

Por celular me decía: ‘mi amor’ y en ocasiones le contestaba igual, pero sólo de broma y como cortesía, por la confianza que ella me daba. Viaje a Inglaterra a los Juegos Olímpicos y me sorprendió verla allá".

Raúl finalmente habló de lo que ocurrió el día de la supuesta agresión. Indicó que ante testigos la joven lo esperaba en una camioneta ,fuera de las instalaciones donde América entrenaba en Coapa, y ahí le prometió que si se hacían novios, ella se encargaría de que "funcionara".

Dulce me estaba esperando afuera del Club América el día de los hechos. Tengo testigos que vieron todo y los presentaré en su momento. Me aseguró que sí éramos novios, ella haría que funcionara".

Finalmente aclara que nunca subió al vehículo, ni que lo persiguieron policías. Sostuve que ella amenazó con demandarlo, que le gritó a él y que "nunca había visto a una mujer así.

"Nunca me subí a su camioneta, ni me persiguieron dos policías. El día de los supuestos hechos me mandó mensajes, amenazándome de que me iba a demandar; mi papá pagó las curaciones pero quedaba claro que yo no le pegué. Se puso a gritar como histérica, nunca había visto a una mujer así”