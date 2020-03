Nueve jugadores de FC Sion se niegan a recorte salarial y son despedidos

SUIZA - Polémica y para muchos indignante la decisión que tomó el club suizo FC Sion, pues no toleró que nueve de sus jugadores se negaran a que sus salarios fueran suspendidos por la pandemia del coronavirus y optó por despedirlos y Sindicato de Jugadores Suizo mostró su descontento por la acción aplicada contra ellos.

Muchas ligas que actualmente se encuentran suspendidas por la pandemia han tomado diferentes medidas de controlar la situación monetaria y muchos equipos han aplicado la reducción de salario o recortes de estos para poder evitar más perdidas.

El presidente de SAFP, Lucien Valloni, declaró su enojo e inconformidad por las medidas aplicadas contra los jugadores, afirmando que esa no era la opción para solucionar este problema y para él fue un hecho “Indignante” lo que hizo el equipo.

"Si aparece una crisis, debe cuidar a sus empleados y no ponerles una pistola en la cabeza y decirles que tienen 24 horas para decidir sobre una reducción [salarial] o no, y luego si dicen que no, que tienen derecho, son despedidos. Eso es realmente indignante", afirmó.