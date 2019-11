Nuevas acusaciones de maltrato en la gimnasia mexicana

Una decena de gimnastas, exgimnastas, entrenadoras y padres de familia acusan a Antonio Barraza, entrenador de Elsa García y exentrenador de la selección mexicana, de realizar maltrato psicológico sobre ellas o sus hijas, de acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL.

"Cuestionaba mi peso, me llegó a decir que era una vaca y que no valía nada", recuerda Daniela de León, exseleccionada nacional que coincidió con Martínez Barraza cuando éste era el entrenador del representativo. "En pleno Mundial de Rotterdam (2010) me dijo que no sabía cómo había llegado hasta ese torneo".

El testimonio de la exgimnasta se suma al de las deportistas retiradas Marisela Arizmendi, Yeny Ibarra, Iyerida Mogollón y Maricela Cantú, quienes también lo señalan de haberlas violentado psicológicamente.

Las denuncias vienen también de gimnastas en activo, como Ana Lago.

Mi etapa en el que entrené en el gimnasio de Antonio Barraza, gracias a él y a ella [Elsa García] fue un infierno. Siempre había comentarios de él sobre que estábamos pasadas de peso y de que no íbamos a competir así", dice.

Al menos dos entrenadoras también reconocen que vivieron maltrato psicológico por parte de este instructor. Al menos dos de las involucradas tuvieron que acudir a terapia psicológica para superar lo que vivieron a causa de los ataques de este personaje.

Hasta el cierre de esta edición, Barraza no contestó para ofrecer su versión de los hechos.





Más testimonios

"A mi hija de 14 años le dijo en una prueba que no servía para nada, que no significaba nada que viviera en Canadá. Le dijo que era una basura", Suzzet Velasco, mamá de gimnasta menor de edad.

"Puedo decir que por culpa de Antonio Barraza me retiré de la gimnasia. Hubo maltrato psicológico durante mucho tiempo", Yeny Ibarra, exgimnasta de la selección mexicana.

"Me hacía entrenar hasta ocho horas sin parar y sólo me permitía tomar dos conos de agua y comer una manzana", Marisela Arizméndi, exseleccionada nacional.