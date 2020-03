Novia del futbolista Ricardo Centurión fallece en accidente automovilístico

ARGENTINA - Triste y aterradora tragedia sucedió en Lomas de Zamora de Argentina, Melody Pasini, novia del futbolista Ricardo Centurión, perdió la vida esta tarde en un accidente automovilístico, la joven salió de su casa, donde se mantenía en cuarentena junto con el jugador.

Fuentes informan que la joven se encontraba conduciendo y perdió el control del automóvil debido a que sufrió un paro cardiaco, lo que hizo que se estrellara a otro coche que se encontraba estacionado. Melody ya contaba con problemas médicos relacionados con el corazón.

Ambos mantenían una relación de cuatro años, hubo una temporada que decidieron darla por terminada pero a pesar de eso, seguían en contacto y se sabía que aún mantenían una buena relación, al final de cuenta optaron por regresar y hasta el momento estaban estables.

El jugador ha sido golpeado muy fuerte con está perdida, pero ya se encontraba muy afectado, pues a principios de este mes su abuela Yaya falleció, estas dos pérdidas fueron muy recientes para Centurión.

"Le debo mucho a ella, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing. Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no fuera, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela", exclamó el jugador cuando falleció su abuela.