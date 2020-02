“Nos chin…”: Javier Aguirre bromea tras salida de Braithwaite al Barcelona

Javier Aguirre habló sobre la salida de sus jugadores Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite rumbo al Sevilla y Barcelona, respectivamente, asegurando que no las esperaba.

"Yo creo que nos chin..., así se dice en mexicano (risas). No pasa nada. El vestuario está estupendo y yo mejor todavía. Mientras me dejen jugar con once, lo demás es lo de menos", afirmó el entrenador mexicano.

De la misma forma, el ‘Vasco’ resaltó el gran negocio que hizo el Leganés con la venta de ambos futbolistas, aunque esto haya terminado afectándolos en materia deportiva.

"No te imaginas que yendo en último lugar te van a levantar dos jugadores. Sería al revés, que a los grandes les quitan. Pero oye, mérito de la dirección deportiva, que fichan por nueve y venden por 39. ¿Dónde hay que firmar? El negocio es redondo. Carajo, su medallita para la gente que ficha aquí. Qué barbaridad, qué buenos", expresó.

¿Qué quiere que haga? ¿Que llore? Bien oye, no pasa nada, jugamos once contra once y tengo 26 jugadores. Sería una falta de respeto que dijera que sí, que estamos jo*****", comentó Aguirre.

El ex director técnico de la Selección Mexicana concluyó diciendo que tiene excelentes jugadores y que con ellos buscará sacar los puntos que necesitan para huir del descenso.