Norma Palafox asegura su enfoque al 100 por ciento en el fútbol y no en las redes sociales

MÉXICO – Aunque la futbolista sonorense Norma Palafox, del club Chivas de Guadalajara Femenil, sea catalogada como una de las “influencers” más populares de las redes sociales, ella misma afirmó que esa faceta no la mantiene desviada de sus principales metas como futbolista profesional, por lo que descartó la idea de muchos, que le tome más importancia a sus perfiles que al futbol.

La jugadora, nacida en Huatabampo, Sonora, aseguró que su constante actividad en sus redes sociales no determina su nivel como futbolista, ni la seriedad que le ha tomado a su carrera profesional, pues asegura que sigue manteniendo el mismo enfoque como deportista desde que inició.

“Antes estaba un poco peleada con las redes. Van a pensar que no quiero ser futbolista. Pero ahorita, en esta etapa de mi vida no tengo que estar peleada con eso. Quiero ser futbolista y llegar a muchas cosas. Oportunidades va a haber (de incursionar en otros rubros), pero mi mentalidad es seguir en el futbol. Mi prioridad es ser futbolista”, explicó.

Palafox es la jugadora mexicana con más seguidores en su de Instagram y a nivel mundial está solo por debajo de la futbolista estadounidense Alex Morgan y se siente asombrada por el fuerte golpe que ha transmitido entre sus seguidores para seguir creciendo y asegura que por ese lado se siente agradecida de tener a tantos admiradores.

“La verdad no tenía ni idea de las estadísticas hasta que hablé con mi representante de cómo está la situación. Es impactante, uno no se imagina hasta dónde puede llegar. Pará mí es satisfactorio el dar a notar de que cualquiera puede. Ha sido un trabajo, nada es casualidad. Se me da la oportunidad, quiero más cosas en el aspecto futbolístico. No es mi prioridad, pero uno se siente a gusto. Alex Morgan está muy arriba pero me impresionó y me motiva a seguir creciendo”, sentenció.