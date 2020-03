Norma Palafox apoya a mujeres que luchan contra el acoso y violencia

MÉXICO – La futbolista sonorense Norma Palafox, quien juega para las Chivas del Guadalajara en la Liga MX Femenil, sabe que el ambiente en cada juego es hostil y existen muchos aficionados que llegan a incomodar con acciones de acoso hacia las jugadoras y es algo que le incomoda y se manifiesta en contra del acoso.

"Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedes ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos. Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, afirmó.