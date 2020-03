Nominan a Bill Belichick a los premios Emmy

El entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Bill Belichick fue nominado a un premio Emmy, en su rama deportiva.

El coach se encuentra en la categoría de “Personalidad Deportiva Notable-Analista de Estudio”, por su aparición en la serie “NFL 100 All-Time Team” trasmitido por NFL Network.

Belichick formó parte de una mesa de análisis donde se discutieron los aportes de los 100 mejores jugadores de un siglo de historia de la liga.

El entrenador de 67 años podría añadir un Emmy a sus ya ocupadas vitrinas, además de los ocho anillos de Super Bowl que presume.

Nominados también se encuentran Charles Barkley, ex basquetbolista y ganador de otros tres premios Emmy, Jay Bilas, ex jugador y entrenador de baloncesto, Al Leiter, ex pelotero, Kenny Smith, también basquetbolista, y Michael Strahan, ex jugador de futbol americano y ya conocido por su trayectoria en la televisión en Estados Unidos.