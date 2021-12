¡No volvió a jugar! Atlas sufrió tragedia de uno de sus últimos finalistas

GUADALAJARA, Jalisco.- Atlas volvió a jugar una final después de que hace 22 años, en 1999, con la generación de Erubey Cabuto, Rafa Márquez, Miguel Zepeda, Daniel Osorno, Estrada, Méndez, Castillo, Lavallén, Juan Pablo Rodríguez y compañía, y dirigidos por Ricardo La Volpe alcanzaron el subcampeonato tras en penales ante Toluca.

Sin embargo, no todo fue viento en pompa para los zorros, ya que meses más tarde, el 10 de noviembre de 1999, César Andrade sufrió un trágico accidente que significaría el final de su carrera.

Junto a Andrade, quien conducía el automóvil, venía su compañero de equipo Javier Amador Palacios, ambos saliendo de un bar de Guadalajara.

La tragedia de César Andrade, finalista con Atlas

Tras combinar alcohol y volante, César Andrade estampó su carro contra la barra de contención del Periférico en Zapopan, Jalisco y el impacto a exceso de velocidad destrozó prácticamente su pierna derecha, mientras que Amador salió con el fémur fracturado.

Por desgracia, César Andrade sufrió la amputación de la pierna derecha coartando así cualquier posibilidad de brillar en el balompié. De ahí en adelante, el entonces joven guanajuatense tuvo que someterse a una dura rehabilitación, primero para volver a caminar y luego para encontrarle un nuevo destino a su existencia.

“Cuando te equivocas en la vida es complicado afrontar las consecuencias, perdí y dejé de hacer algo que le daba un gran sentido a mi vida, traté de ocultar lo que me había pasado y no logré nada, también quise borrarlo de mi mente y no lo logré, por lo cual me di a la tarea de buscar una solución al problema y hacerme responsable de lo sucedido y tratar de adaptarme a mi nueva vida”, reconoció años después el propio ex futbolista en entrevistas concedidas a varios medios de comunicación.

César Andrade supera el trágico accidente por el que fue amputado

César tuvo la fortalece para salir adelante, reconoció el costo de sus acciones y pudo redireccionar el rumbo de su vida.

“La culpa fue mía; no fue ni fama ni el glamur, simplemente fue un rato. ¿Por qué no la asimilé bien? No sé, eso fue algo que simplemente sucedió. El error lo cometí porque combiné el alcohol con un volante, con la velocidad, con cualquier sentimiento que hubiera de por medio, y pasó el accidente.

Fue mi culpa, fue un error que he pagado con creces y ha sido bien pagado. Yo creo que también el destino juega su parte, a lo mejor yo reté al destino”, reiteró en su momento.

Ahora es conferencista y escribió el libro “El partido más difícil de mi vida”, una emotiva autobiografía donde cuenta su dura vivencia tras el accidente que lo marcó de por vida.