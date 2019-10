"No vivo de hacer goles": Lionel Messi

BARCELONA, España.- Conocido por su capacidad goleadora y su aparición en momentos importantes con el Barcelona y Argentina, Lionel Messi aseguró que no se considera un goleador típico y que las anotaciones son una parte de su juego, pero no el todo.

Me gusta más venir de atrás, estar en contacto con la pelota y crear, pero también llegar y hacer goles. Me gusta llegar y anotar, pero no vivo de hacer goles. Me gusta estar en contacto constante con el balón. Aprendí a regularme adentro del partido y a encontrar el momento", expresó el argentino en entrevista con TyC Sports.